Gól proti rodnému Brnu neslavil. Snad se ještě zachrání, doufá teplický útočník Fila. Mluvil i o Slavii

Švihl levačkou, a když míč doletěl do sítě, omluvně zvedl obě dlaně. „Dopředu jsem věděl, že nebudu slavit,“ vysvětloval teplický útočník Daniel Fila po středeční remíze 1:1 s Brnem. Skláři šli do zápasu už zachránění, zato Zbrojovka je před posledním kolem nadstavby poslední. Ironií osudu jí zavařil gól jejího odchovance: Fila právě z Brna předloni vyrazil do světa. Přes Mladou Boleslav to vzal do Slavie, odkud v Teplicích hostuje.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Teplický útočník Daniel Fila (zcela vpravo) gól proti Brnu neslavil.