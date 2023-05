Poslední derby Slavie se Spartou v sezoně rozhodne o trofeji

Slávistky v sezoně ovládly dvě derby ze čtyř (dále jedna remíza a jedna výhra Sparty) a jsou v lepším rozpoložení. Zatímco sparťanky z posledních pěti ligových zápasů získaly pouhé tři body za tři remízy, fotbalistky z Edenu byly v závěru sezony stoprocentní a vyhrály všechna utkání nadstavby.

„Slavii máme momentálně co vracet, takže věřím, že se nám to povede v tomto zápase. O motivaci se ani nemusím zmiňovat, ta je vždy obrovská před derby. Teď je ale ještě o trochu větší, protože se jedná o finále poháru. Za ligu převzala trofej Slavia a my uděláme vše pro to, aby se trofej z poháru přivezla na Spartu. Takže nás cíl je jediný, vyhrát," je odhodlaná kapitánka letenského týmu Eliška Sonntagová.

„Na finále poháru se všichni moc těšíme, je to poslední zápas této sezony a poslední krok k tomu, abychom byly stoprocentní v našich cílech, které jsme si před sezonou nastavily. Věřím, že to zvládneme, uděláme pro to všechno. Doufám, že si do Vlašimi najdou cestu fanoušci Slavie, ať už z blízkého okolí, nebo z Prahy, kde nám udělají domácí prostředí, a pomůžou tím k obhajobě double," říká kapitánka Slavie Diana Bartovičová.

Ptáte se: Proč se ženské pohárové finále uskuteční právě na stadiónu ve Vlašimi? pic.twitter.com/wa4XZl3lWy — FAČR (@FACR_Asociace) May 19, 2023

Větší pohoda jí a jejím spoluhráčkám neubírá na ostražitosti. „To, že jsme vyhrály ligu, před finálovým zápasem poháru nic neznamená. Na poslední utkání sezony se musíme maximálně koncentrovat. Rády bychom zopakovaly double z minulého roku a doufáme, že se nám to také podaří," ujišťuje obránkyně vršovického týmu Gabriela Šlajsová.

Sparta poslední dvě derby výsledkově nezvládla. Právě tyto dvě prohry ji stály šanci na zisk mistrovského titulu. „Finálový zápas poháru pro nás znamená strašně moc. Rozhodně budeme chtít předvést lepší výkon než v posledním ligovém měření sil," přeje si sparťanka Aneta Pochmanová.