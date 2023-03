Šádek: Na záchranu Plzně jsem si půjčil sto padesát milionů! Jsem blázen, tutovej

Byl jsem mrtvej, pak polomrtvej a teď budu zase chvilku živej. To prohlásil majitel fotbalové Plzně Adolf Šádek po loňském senzačním postupu do Ligy mistrů. Po měsících, kdy on i klub balancovali na hraně krachu. přišlo pohádkové období: mistrovský titul a Champions League. „Půjčil jsem si na záchranu Plzně až 150 milionů korun," prozrazuje neobvykle otevřený Šádek v unikátní dokumentární sérii s názvem Zázrak ze západu, který přinese výjimečný pohled na plzeňskou Viktorii.

Trailer dokumentu Zázrak ze ZápaduVideo : O2 TV Sport

Článek „Celý uplynulý rok byl z pohledu Viktorie naprosto výjimečný. Zisk šestého titulu, neuvěřitelná cesta kvalifikací Ligy mistrů a následné duely s Bayernen, Barcelonou a Interem nám přinesly obrovskou vlnu zážitků a emocí, které poodhalíme a necháme fanoušky nahlédnout do zákulisí těchto zápasů a celého klubu," uvedl Šádek na pátečním představení dokumentární šestidílné série, která poběží na televizní stanici O2 TV Sport. První díl startuje 24. dubna v 19 hodin. Projektu Zázrak ze západu se ujal Petr Větrovský se svou agenturou VDN Promo, která má za sebou například úspěšný film Jan Koller - Příběh obyčejného kluka. „Příběh, který napsala Viktoria Plzeň, naše fotbalová scéna nepamatuje. Seriál bude mimořádným pohledem do zákulisí celého příběhu, kterému dá punc otevřenost Adolfa Šádka, který prožil něco, co se ani snad prožít nedá," řekl Větrovský. FORTUNA:LIGA Experti už odepsali Plzeň. Spartu může v boji o titul zastavit jen Slavia, shodují se Diváci se rozhodně nudit nebudou. V traileru, který byl představen v pátek v Plzni, Šádek mluví otevřeně mimo jiné i o nedávném temném období klubu, který se potácel ve finančních problémech. Viktoria se po třech letech bez příjmů z evropských pohárů ocitla na kraji bankrotu. Respektive nedošlo k němu jen díky kroku Šádka, který si na provoz půjčil obrovskou sumu. „Půjčil jsem si na záchranu Plzně na svoji osobu sto až 150 milionů korun," přiznal Šádek. „Do Viktorky jsem se zbláznil dávno, jde o závazek na celý život. Věřím, že dokument bude mít pozitivní ohlasy," dodal plzeňský šéf. CO JEŠTĚ ŠÁDEK ŘEKL O současné situaci Plzně „Média neustále připomínají, že se nám nedaří. My tohle samozřejmě víme. Zvedneme se jen maximální prací všech lidí v klubu včetně hráčů. Musíme si počkat třeba i na štěstí. Všude slyšíme a čteme, že o titul se hraje už jenom v Praze. My ale pojedeme na dřeň, na krev. Zázrak ze západu se může zopakovat.“ O vstupu nového majitele „V zimě jsem řekl, že chci záležitost ohledně nového majitele uzavřít do konce června. Tento termín platí.“ S Větrovským strávili hodiny a hodiny povídáním. Šádek v nadsázce řekl, že když zčásti dokument zhlédl, některé odpovědi by vystřihl. „Škoda, že některé věci nemůžu vzít zpátky," vtipkoval majitel Viktorie. „Ne, teď vážně. V první fázi jsem si nedokázal představit, že půjde skloubit natáčení dokumentu s přípravou na Ligu mistrů. A vůbec s nahuštěným podzimním programem. Je o mně známé, že chci pro sebe i pro tým klid na práci, ne všechno z Viktorky otevřeně pouštíme do médií. Nakonec jsem po pár diskuzích s autorem projektu došel k názoru, že se všechno skloubit dá. Jsem rád, že Zázrak ze západu vznikl," pověděl Šádek. FORTUNA:LIGA Viktoria až na dřeň! V životě jsou důležitější věci než fotbal, říká tvář projektu, záložník Sýkora