Hlavou bum do míče, bum do tyče a tma. Bolest tlumí vítězství, řekl Kratochvíl s boulí

Do konce utkání chyběla čtvrthodina, Jablonec hrál s Pardubicemi smírně 1:1. Hostující gólman sice zneškodnil po standardní situaci tři obrovské šance domácích, jenže míč ve skrumáži dotlačil do sítě za cenu sebeobětování Kratochvíl.

27letý záložník utkání nedohrál, po ošetření musel střídat. „Bolela mě hlava a krk, ale teď už jsem v pohodě, jakž takž se cítím dobře. Kdyby to byla ještě stará tyč, to bych tady už asi nebyl… Samozřejmě to bolí, ale trochu to tlumí vítězství,“ přiznal jablonecký kapitán, který v prvním poločase chytrou hlavičkou vyrovnal na 1:1. „Dva góly hlavou v jednom zápase jsem dal poprvé,“ culil se rodák z Karlových Varů.