Hotovo, nevyužitý Plavšič se stěhuje ze Slavie do Rakówa. S českým reprezentantem se už nepotká

Tak už je to definitivní. Jak Sport.cz informoval s odkazem na polské zdroje během úterního odpoledne, srbský křídelník Srdjan Plavšič přestoupil ze Slavie do Rakówa Čenstochová. Polský mistr to oficiálně potvrdil symbolicky v 19:21, což je čas odkazující na rok založení klubu. Podle klubového webu podepsal smlouvu do června 2026 s opcí na další sezonu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Srdjan Plavšič po šesti letech odchází z české ligy do Polska.

Když v létě 2021 překvapil odchodem ze Sparty do Slavie, odvážně vyhlásil: „Přišel jsem sem, abych byl úspěšný a vyhrával co nejvíc trofejí. Můj sen? Liga mistrů." Plavšičovi se v červenobílém dresu nesplnilo ani jedno, ve druhé sezoně dokonce hostoval v Baníku. Dařilo se mu tam a vrátil se do Slavie na letní přípravu, jenže se na soustředění v Rakousku smolně zranil v přáteláku s Podbrezovou a pak už nehrál. ❗️ Srdjan Plavšić nowym zawodnikiem Rakowa! 🔥 ✍️ https://t.co/J6N3HGDAXZ Witaj w Rakowie, Srdjan! 👋 pic.twitter.com/rOOMfqznKS — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) July 25, 2023 Nevešel se ani do nominace na sobotní start ligy proti Hradci Králové (2:0). Odchod do Rakówa je logické řešení: vydělá i Slavia, protože Plavšič měl smlouvu až do příštího léta. Smůlu má Baník, který chtěl drobného Srba zpátky. „Srki, děkujeme, ať se ti na nové adrese daří!" rozloučili se slávisté se svým již bývalým hráčem na sociálních sítích. Za šest sezon v české lize stihl 127 zápasů s bilancí 13 gólů a 19 asistencí. Mimochodem, proti Rakówu si zahrál v loňském play off Konferenční ligy, v kterém uspěli slávisté. „Není tajemstvím, že jsme levé křídlo hledali delší dobu. Doufáme, že příchod Srdjana posílí sílu našeho týmu a konkurenci na této pozici. Má spoustu zkušeností z evropských pohárů, což je pro nás také důležité. Věříme, že jeho fotbalová kvalita a statečnost udělá fanouškům hodně radosti a přispěje k dosažení našich cílů," citoval klubový web Rakówa sportovního ředitele Roberta Grafa. V Čenstochové se už nepotká s českým obráncem Tomášem Petráškem, jenž po sedmi letech odešel do korejského Čonbuku. V týmu jsou ale dva Plavšičovi krajané: brankář Vladan Kovačevič, jenž reprezentuje Bosnu a Hercegovinu, a stoper Milan Rundič. Raków má kromě obhajoby historického titulu ambice i v Lize mistrů, jejíž skupinovou fázi zatím nehrál. V prvním předkole přešel přes estonskou Floru Tallinn a ve druhém ho čeká Karabach (první zápas ve středu doma, odveta 2. srpna v Ázerbájdžánu).