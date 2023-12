Hrozné zklamání, neměli nic. United pod palbou kritiky, kouč odmítl s médii řešit trápení hvězdy

Na tenhle zápas budou chtít co nejrychleji zapomenout. Fotbalisté Manchesteru United sice na hřišti Newcastlu prohráli jen 0:1, měřítka, která by jejich výkon snesla, by se ale hledala zatraceně těžko. „Neskutečně mě zklamali. Vůbec nepředvedli to, čeho jsou schopni,“ nebral si servítky bývalý útočník Rangers Ally McCoist, expert kanálu TNT Sports.

Foto: Owen Humphreys, ČTK/AP Obránce Manchesteru United Harry Maguire obdržel žlutou kartu za faul na protihráče

Článek Pravdivost jeho slov lze demonstrovat i pohledem do statistik. Domácí Newcastle přestřílel soupeře v poměru 22:8, dle metriky xG (očekávané góly) měl skórovat třikrát, dosáhl totiž hodnoty 2,98. Celek z Manchesteru na tom se svými 0,38 byl o poznání hůře. „Byli jsme svědky dvou naprosto odlišných mužstev. Jedno ukázalo bojovnost, soudržnost a překypovalo energií. To druhé nemělo vůbec nic,“ přisadil si někdejší anglický záložník Jermaine Jenas. „Newcastle byl ve všech ohledech daleko lepší a zaslouženě vyhrál,“ dodal vzápětí. Defeat at St James' Park.#MUFC || #NEWMUN — Manchester United (@ManUtd) December 2, 2023 Kontrast byl zřetelný i na některých výkonech jednotlivců. Křídelník Newcastlu Anthony Gordon hýřil aktivitou a jediným gólem rozhodl o osudu duelu. Jeho protějšek Marcus Rashford naopak potvrdil, že probíhající sezona jej nezastihla v nejlepší pohodě. Již po hodině hry a nevýrazném představení byl z placu stažen. Tentýž hráč přitom v minulém ročníku platil za oporu Rudých ďáblů. Zaznamenal hned sedmnáct ligových branek, momentálně je zatím na pouhých dvou. „Poslední sezonu měl neuvěřitelnou. Tahle mu zatím tolik nesedí. Ale pracuje tvrdě. Všichni si uvědomujeme, čeho je schopen,“ bránil svého parťáka obránce Harry Maguire. Trenér Erik ten Hag naopak pokles formy jednoho ze stěžejních hráčů komentovat odmítl. „Budu o tom mluvit s ním, ne s médii,“ odsekl přítomným novinářům. „Musíme hlavně ocenit Newcastle. Hráli lépe než my,“ přiznal poté bez vytáček. Newcastlu to tam konečně spadlo. Střeleckou formu potvrdil Anthony Gordon!⚽#NEWMUN - 1:0 pic.twitter.com/OWSqGAFKdM — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) December 2, 2023 Kouč vítězů Eddie Howe pochopitelně naopak zářil spokojeností. „Jediné, co mě mrzí, je, že jsme nerozhodli dříve. Dominovali jsme,“ těšilo ho. Chválil ale i výkon Gordona, jediného střelce utkání. „Do týmu přináší energii a mám radost, že se mu v poslední době daří skórovat.“ Newcastle díky cennému triumfu v tabulce přeskočil právě svého posledního soupeře, je momentálně pátý. Výběr z červené části Manchesteru se naopak propadl na sedmou příčku. Anglie Gunners nezaváhali a upevnili si vedení v Premier League