Hübschman vydýchával smíšenku od Brücknera. K zimní přípravě to patří, usmíval se. Haškovi gratuloval ke zvolení

Látal závěrečný trénink nazývá poeticky smíšenkou. „Tohle cvičení jsem trochu převzal od Karla Brücknera, za něhož jsme tohle běhávali jeden den v týdnu i v sezoně. Běhal jsem to rád, protože přesně tohle na hřišti potřebujete, zpomalit a zrychlit. Tepovka by měla rychle spadnout, a po vydýchání zase valíte,“ popsal Látal.

Tomáši, jak se po náročném tréninku cítíte?

(usměje se) Zatím dobrý. Měli jsme včera jeden nájezdový trénink, hřiště, běh a posilku, a teď jsme byli na umělce. Je to spojené s fyzickými silami, takže jsme na závěr běhali, ale to k tomu patří. Jsem rád, že jsem zdravý a že můžu pokračovat.

Jablonec začal přípravu s několika mladými hráči. Jak těžké je pro vás stačit jim?

Od začátku kariéry se nikomu stačit nesnažím, protože jsem od začátku pomalý… (usměje se) Samozřejmě jak věk přibývá, mladší hráči přicházejí a rozdíl vidět je. Ale nejsme na atletice, jsme na fotbale. Takže běhat můžou, jak chtějí, hlavně aby hráli fotbal. (směje se)

Nechápu, jak to zvládá „Tomáš je pro mě vzorem i kvůli tomu, jak to ve svých letech zvládá. Po tomhle tréninku jsem neskutečně rozbitý, takže nechápu, jak to může takhle snášet. Tím tedy nechci říkat, že je starý, ale určitě je pro mě hodně velká pocta s ním trénovat. Je to opravdu legenda Jablonce i celého českého fotbalu.“ Jakub Gaši, záložník Jablonce, 18 let

Zaujalo mě, že jste běhal s klasickým nesportovním kulichem na hlavě.

(směje se) Čepici jsme kdysi dostali od Fortuny, tak v ní už pár let trénuju. Jsem už takový, že si věci, které mám delší dobu, většinou už jen z nějaké tradice nechávám.

Jste typ fotbalisty, který se na zimní přípravu těší, nebo pro vás představuje spíš utrpení?

Neznám moc fotbalistů, kteří by se těšili na zimní přípravu. Ale těšil jsem se na všechny z týmu, hráče i realizák. Mám rád svou rodinu, rád jsem doma, ale na konci pauzy mi už kabina chyběla.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva Jan Chramosta a Tomáš Hübschman na tréninku zimní přípravy fotbalistů Jablonce, 5. ledna 2023 v Jablonci nad Nisou.

Vybavíte si ještě svou první zimní přípravu mezi dospělými, kterou jste absolvoval ještě v minulém tisíciletí?

Už je to hodně dávno. Bylo to pod Ivanem Haškem a pokud si dobře pamatuju, první soustředění bylo ve Františkových Lázních. Tehdy jsme se tam krásně rozjeli ještě na běžkách. Bylo to zajímavé, rád na to vzpomínám. Dá se říct, že za tu dobu se změnila v trénování spousta věcí. Dřív v tom byly ještě často zapojené běžky a dost často se běhalo bez míče. Kdežto dnes máme druhý den přípravy a budeme dvakrát na hřišti, což je velká změna oproti tomu, co bylo dřív.

Mimochodem, co říkáte na zvolení Ivana Haška novým koučem reprezentace?

Ivan Hašek byl můj první trenér ve Spartě, který mě vytáhl z béčka. V roce 2009 převzal reprezentaci, kde jsem byl zrovna taky. Teď přes Vánoce jsem chodil s těmito staršími kluky hrát hokej, takže jsme se skoro třikrát do týdne vídávali. Jsem rád, že jím je zrovna on, a budu mu držet palce. Včera jsem mu psal a gratuloval, že to dopadlo. To jsou ty jednodušší věci, těžší samozřejmě bude získat náklonnost lidí herním projevem i výsledky a udělat na EURO nějaký dobrý výsledek.

Tomáš úlevy nechce „S Tomášem vycházím velice nadstandardně. Chtěl jsem mu ulevit, ale nechtěl. Než odjedeme do Turecka, tréninkové dávky budou velké, protože příprava není dlouhá. Tomášovi jsem říkal, aby si to odběhal ve svém tempu, nebo si dal čtyři s gólmany, protože už je starší člověk, jenže chce zůstat v kádru. Ale odběhal si to, problém nebyl.“ Radoslav Látal, kouč Jablonce

V pauze jste si také zahrál v Silvestrovském derby Sparta-Slavie i se současným jabloneckým asistentem Tomášem Čížkem. Kdo byl lepší?

Číža za sebou už měl zápas za starší, kategorii plus 45 let, kde byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání, takže myslím, že tam potvrdil kvalitu a dostal nominačku i mezi mladší. A tam nic nezkazil, protože jsme vyhráli. To se pak hodnotí vždy jednodušeji.

S jakými ambicemi půjde Jablonec do jarní části?

Ambice jsou stále stejné. Začátek sezony nám nevyšel. Lepší byla spíše ta druhá část podzimu, kdy jsme hlavně doma zvládli zápasy s Pardubicemi a Teplicemi, což nám bodově hodně pomohlo. Samozřejmě bychom se chtěli vyšvihnout trochu výš, ale to asi každý. Každý zápas bude důležitý. Začínáme na Slavii, kde to bude pro nás nesmírně těžké. Minule jsme tam jarní část začínali taky, takže víme, do čeho jdeme. Ale hned vzápětí budou zápasy, ve kterých potřebujeme bodovat. Hlavně doma.

Budete se na jaře s Josefem Jindřiškem z Bohemians přetahovat o nejstaršího střelce ligy?