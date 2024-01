Nová tvář v Bohemians? Reprezentant, ale potřebuje nakopnout. Můžeme si vzájemně pomoci, věří Veselý

Jméno, které fanouškům Klokanů asi moc neřekne. Přece jen, ať hodí kamenem ten, kdo pravidelně sleduje zápasy Spartaku Trnava… Právě odsud totiž do Ďolíčku zamířil 25letý útočník Milan Ristovski. Ač se do přípravy zapojí až v příštím týdnu, kouč Jaroslav Veselý jej pochopitelně má nastudovaného podrobně. „Je to takový mix Davida Puškáče a Erika Prekopa,“ porovnával trenér Bohemians posilu se současnými svěřenci.

Foto: Profimedia.cz Milan Ristovski v reprezentačním dresu Severní Makedonie

Článek „Somatotypem připomíná spíše Puškáče, stylem hry Prekopa. Jedná se o vysokého hráče, klasickou devítku. Umí hrát zády k brance, navíc je silový, soubojový. Rozdá rány, je schopný presovat. Proto jsme o něj měli zájem,“ vyjmenovával Veselý přednosti první zimní posily. „I když třeba nedá gól, odvede ohromné penzum práce. Navíc nastupoval v základní sestavě reprezentace Severní Makedonie, i když třeba v Trnavě nehrál,“ pokračoval trenér Bohemians. Do Bohemky přichází reprezentant Severní Makedonie Milan Ristovski 🇲🇰 Přestupuje ze Spartaku Trnava ⚽



📸 FC Spartak Trnava#BOHEMKADOTOHO pic.twitter.com/nmxH3cVMZQ — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) January 1, 2024 Právě nad nijak výrazným vytížením forvarda, který oblékl dres své země již dvaadvacetkrát, někteří příznivci Klokanů zdvihali varovný prst. Na podzim se během 21 soutěžních utkání za účastníka slovenské první ligy trefil jen jednou, navíc povětšinou nastupoval z lavičky. „Současná sezona mu nevyšla. To bylo ale i tím, že Trnava sázela na jiné hráče a on už byl na odchodu. Navíc k tomu řešil i rodinné problémy. Ty se na tom také podepsaly," uvědomuje si Veselý. Milan Ristovski ve slovenské nejvyšší soutěži Sezona Klub Zápasy Góly 2023/24 Trnava 13 1 2022/23 Trnava 28 3 2021/22 Trnava 30 8 2020/21 Trnava 12 5 2019/2020 Nitra 29 12 Právě kvůli potížím rodinného rázu se Ristovski zatím nezapojil ani do přípravy, na úvodním tréninku tedy chyběl. „Poslední dva měsíce byl ze stejného důvodu doma. Moc toho nanahrál. Momentálně plní individuální plán, uvidíme, jak bude vypadat na hřišti. Samozřejmě nás čeká práce," má jasno kouč, který by měl působit i u národního týmu coby asistent Ivana Haška. Dnes už jsou Klokani na hřišti ⚽️#BOHEMKADOTOHO pic.twitter.com/BkQEqaBmx6 — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) January 5, 2024 Jestli jsou ale v Ďolíčku na něco specialisté, tak na probouzení „spících obrů". Vzpomeňme například na Erika Prekopa či Jana Matouška, kteří se pod Veselým v minulé sezoně rozehráli k výtečným výkonům. Ačkoliv v předchozích letech byli spíše v útlumu. „Věříme, že přijde do nového prostředí a góly dávat bude," pravil 46letý trenér na adresu 188 centimetrů vysokého hroťáka. „Bohemka si se svými finančními možnostmi nemůže dovolit koupit hotového hráče. Několikrát jsme koupili takové, kterým se tolik nevěřilo. Ristovski je v ideálním věku. Když se nám ho podaří nakopnout, můžeme ho i dobře zobchodovat. I on sem jde proto, aby se ukázal a udržel v reprezentaci. Když se to povede, můžeme si pomoci vzájemně," tuší Veselý. Ristovski ale několikrát prokázal, že čich na góly mu nechybí. V ročníku 2019/20 se za Nitru trefil dvanáctkrát, předloni v Trnavě vstřelil za třicet duelů slušných osm branek. Také proto se o něj museli Klokani snažit. „Využili jsme kontakty, které máme já i Míra Držmíšek (sportovní ředitel Bohemians, pozn. red.). Měl dost nabídek. Společně se známými jsem ho přesvědčil, aby šel k nám," přiblížil Veselý zákulisní boje. Vzhledem k tomu, že Ristovski od roku 2019 působil na Slovensku, se mu bude lépe zvládat také jazyková bariéra. „Trošku umí slovensky, je schopný komunikovat. Ale více se cítí v angličtině, tu zvládá perfektně. Takže já se s ním bavil anglicky," uzavřel trenér Klokanů.