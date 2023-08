Hůlka hledá recept na Bodö: Vysypat odpadky a hrát uvolněně. Hlava je víc než nohy

Jak vnímáte to, že bude Bohemians fandit tolik lidí? Na plný stadion jste zvyklí z Ďolíčku, ale početně bude diváků o dost více...

Osobně se na to moc těším. A myslím, že mohu mluvit za každého z nás. Mohu říct, že to tak máme všichni. Podpora našich fanoušků je velká, ale na náš stadion se jich nevejde tolik, kolik může přijít tentokrát. Všechno to bude silnější, hlasitější a je super, že jsme dostali tuhle možnost.

Bude složité jít do utkání se sebedůvěrou, navíc ještě po ligové porážce s Teplicemi (1:2)?

Myslím, že sebevědomí by mělo každého hráče provázet po celou kariéru. Pokud bychom si přestali věřit, tak ten sport můžeme přestat dělat. Ale samozřejmě je někdy složitější ukázat kvalitu, hlava je mocná a občas ovlivní výkon ještě víc, než nohy. Každý se s tím musí naučit pracovat, ve finále nezbývá nic jiného, než hlavu uvolnit a ukázat, co umíte. Důležitá je i lehkost, když jste v křeči, vždycky to dopadne špatně. Proto je pokud možno lepší „vysypat odpadky", jak říkával jeden můj trenér, a hrát uvolněně.

Bohemians před odvetou 2. předkola Konferenční ligy. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Jakou cítíte z kabiny energii?

Správnou, pozitivní. Byť ty poslední výsledky nebyly moc dobré. Stejně jako nemůžete létat hlavou v oblacích, když se vyhrává, tak nesmíte spadnout na dno a chodit kanály, když se prohrává. Ale to jsou jen slova, musíme to vzít za správný konec a ukázat na hřišti. Nikdo nepochybuje o tom, že na to máme.

ZÁPAS BOHEMIANS NA OBRAZOVCE O2 TV Stanice O2 TV Sport odvysílá utkání Bohemians Praha 1905-Bodo Glimt v přímém přenose. Studio moderátora Radka Šilhana a experta Jakuba Podaného startuje od 18:40 hodin. Přímo z hrací plochy bude aktuální informace přinášet reportérka Denisa Doležalová. Samotným zápasem pak provede komentátorské duo ve složení Aleš Svoboda a Honza Homolka.

Berete víkendovou porážku Bodö v lize (0:2 s Tromsö) jako ukázku toho, že se nad soupeřem dá zvítězit?

Troufnu si říct, že i před prvním utkáním jsme věřili, že se soupeř dá porazit. Věděli jsme o jeho silných i slabých stránkách. Teď to není o moc jiné, přeci jen oba zápasy dělí jen týden. Ale to, že zápas s Tromsö nezvládli, může určitě být ukazatelem, že Bodö se dá porazit a platí na ně určité zbraně. Proč bychom to nedokázali my, když oni jo?

Trenér Jaroslav Veselý zmiňoval, že v Norsku jste si málo věřili při výstavbě útoku. Může vám porážka z prvního duelu paradoxně pomoci, protože už nemáte co ztratit?

Ačkoliv jsme dostali v Bodö tři branky, zápas jsme zvládli poměrně slušně, co se týče organizace defenzivy. Ale chyběla kvalita na míči, přesnost a kvalita směrem do ofenzivy. Když budeme skvěle bránit, zápas nám to nevyhraje. A tenhle zápas vyhrát chceme. Určitě bychom měli předvést lepší výkon dopředu, ukázat kreativitu, přesnost a kvalitu do ofenzivy.

Foto: Mats Torbergsen, ČTK/AP Fotbalisté Bohemians v úvodním utkání předkola Konferenční ligy prohráli v norském Bodö 0:3.

Jak jako tým pracujete s únavou?