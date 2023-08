Historie už napsala takové příběhy, burcuje Veselý před odvetou. Naznačil i změny v sestavě, harakiri odmítá

Aby Bohemians vůbec dostali dvojutkání do prodloužení, musí vyhrát v základní hrací době o tři branky. Pomyslnou kuchařku s receptem, jak kvalitní soubor Bodö pod taktovkou skvělého trenéra Kjetila Knutsena předčit, jim dost možná nabídlo víkendové ligové utkání. V derby dvou mančaftů zpoza polárního kruhu totiž nadcházející soupeř klokanů podlehl Tromsö 0:2. „Může to být další ukazatel, že nad Bodö se dá zvítězit a platí na něj určité zbraně. Proč bychom je nemohli porazit my, když oni ano?" domnívá se stoper Lukáš Hůlka.

„Určitý návod nám to utkání dalo, ale půjde spíše o nás. Abychom s takovým soupeřem uspěli, musíme předvést dobrý týmový výkon a podpořit ho čtyřmi nebo pěti nadstandardními individuálními výkony," doplnil střídměji Veselý.

Jenže ve třech uplynulých duelech probíhajícího ročníku se jen málokterá z klokaních hvězd dostala do pohody, která by pro odvetné klání předkola byla třeba. Důkazem budiž i víkendová domácí porážka 1:2 s Teplicemi. Opravdu zazářil snad jen brankář Michal Reichl v ligovém prologu v Pardubicích (1:0). „Dva nebo tři hráči, kteří byli našimi oporami, teď nemají sportovní formu. Rád dávám hráčům důvěru, ale i ta má nějakou expirační dobu. Když výkony opakovaně nejsou kvalitní, je potřeba do toho sáhnout," naznačil šéf lavičky zelenobílých.

Na koho konkrétně Veselý v odvetě vsadí novinářům neprozradil. Nabízí se sázka na technicky zdatného středopolaře Michala Berana, který leckdy dokáže ze svého fotbalového repertoáru vytasit překvapivá řešení. „Ke změnám dojde, ať už v základní sestavě, nebo herním konceptu. Ale určitě nebudeme páchat harakiri a otevírat vzadu stavidla. Chceme do utkání vstoupit trpělivě, pracovitě a jít za první brankou," pokračoval Veselý.

Právě rychlý gól by mohl Bodö opařit a Bohemians přiblížit nyní jen těžko představitelnému obratu vývoje dvojzápasu. „Poté by mohli znervóznit," tuší 45letý kouč. „Ale cíl, na který dohlédnu, je vyhrát první poločas. Pak uvidíme, co se s tím dá, nebo nedá udělat."

Klokani, už zítra to vypukne 🔥 Přijďte na Letnou včas, ať nezmeškáte začátek zápasu kvůli frontám ⏱ A nejlépe přijďte bouřit už na rozcvičku Bohemians 💚 Vstupenky 👉 https://t.co/FxJA46xhcA#BOHEMKADOTOHO #UECL pic.twitter.com/ufAYvth4eN — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) August 2, 2023

Namísto kultovního Ďolíčku, který nevyhovuje předpisům UEFA, berou klokani zavděk azylem v epet Areně, která je domovem Sparty. Stadion na Letné má výrazně větší kapacitu, takže se to na tribunách bude hemžit příznivci zelenobílých. „Předpoklad může být, vzhledem k prodaným vstupenkám, tak jedenáct až třináct tisíc diváků," tušil Veselý, jenž si podpory příznivců nadevše váží.

