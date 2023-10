Hvězda vršovického derby? Rozhodčí. Zelenáče mezi arbitry chválili trenéři Slavie i Bohemians

Rouček byl přitom na listinu sudích pro nejvyšší soutěž zařazen až před probíhajícím ročníkem, vršovické derby bylo jeho teprve šestým ligovým utkáním v kariéře. A zvládl jej bravurně. „Rozhodčí byl velmi dobrý. Pouštěl situace, které jsme zvyklí, že se pískají, protože někdo upadne. On je vyhodnotil velmi dobře, hráči pak poznali, že to musí víc uhrát a nemůžou ležet,“ smekl Trpišovský před rodákem z Krupky u Teplic.

„Chtěl bych ho pochválit, odpískal skvělý zápas. Pustil volnější metr a udržel to. Na to, jak je mladý, má docela respekt. Musím ho ocenit a byl bych rád, aby utkání probíhala takhle. Po zápase jsem mu poděkoval, jeho výkon se mi líbil již poněkolikáté,“ souhlasil Veselý. Možná si při tom i vzpomněl, že Rouček v této sezoně již řídil jedno utkání Bohemians, konkrétně domácí remízu 1:1 s Baníkem. „Roste v něm zajímavý rozhodčí, utkání má pak spád. To chceme jak my, tak diváci,“ pokračoval kouč klokanů.