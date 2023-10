Jablonecké stopery prověří Plzeň s Chorým. Nepříjemný útočník, ale zase vám hůř uteče, říká Tekijaški

„Bohužel jsme dlouho čekali na první vítězství a všichni si myslí, že nám to tady neklape a vše je tady špatně. Ale naše stoperská dvojice by se hodnotila daleko lépe, kdybychom měli o tři čtyři body více. Ti kluci hrají fakt dobře,“ vyzdvihl jablonecký kouč Radoslav Látal cizince v obraně.

„Už to vypadá celkem dobře. S Hurtadem spolu hrajeme delší dobu a již se známe a víme, co jeden od druhého můžeme čekat. Myslím, že spolupracujeme a fungujeme dobře. Třikrát jsme udrželi čisté konto, jen se Spartou se nám zápas nepovedl,“ pochvaluje si spolupráci s parťákem z obrany 26letý Nemanja Tekijaški.

„Každý jsme trochu jiný… On chodí více do soubojů, je agresivnější. Chodí do toho na sto procent, proto pak i často leží na hřišti… Já se víc starám o rozehrávku, takže se dobře doplňujeme,“ pochvaluje si Tekijaški.

Jak se těší na souboje s Chorým, který v minulém kole proti Spartě unikl červené kartě za úder temenem hlavy do spánku Sörensena a podle komise rozhodčích měl být správně vyloučen? „Je to vysoký útočník, nepříjemný v soubojích, ale na to jsem si v české lize už zvykl. Uvidíme, jak to bude vypadat. Mně se líbí, takové útočníky bráním rád. Bude to určitě těžké, na druhou stranu není moc rychlý a hůř vám uteče,“ uzavírá Tekijaški s úsměvem.