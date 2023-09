Jsme strašně hodní, mrzelo Jílka. Bohemians prý dovedla k vítězství agresivita

Dlouho jste vedli, nakonec ale odjíždíte domů s prázdnou. Zaslouženě?

Celkově bych řekl, že ano. Bohemka v zápase více chtěla, z její strany tam bylo více agresivity. Možná až přespříliš, ale to už na tenhle stadion patří. To byly hlavní atributy. Agresivita, rychlost a tlak Bohemku dovedly dnes k vítězství. Šla si pro to více než my.

V první půli vás Bohemians opticky přehrávali, přesto jste šli do šaten s vedením. Jak tedy hodnotíte tu druhou, kdy jste po lepším výkonu o body přišli?

Reakce na výkon v prvním poločase byla dobrá. Změnili jsme rozestavení, přešli na trojkovou obranu, protože jsme měli problém s dobíráním některých hráčů. Hra se opticky daleko více vyrovnala. Pak bych řekl, že jsme měli místy kvalitnější držení míče, ale bylo to jen po vápno. Nebyla tam větší míra naší nebezpečnosti do boxu. Scházela nám kvalita, agresivita a větší míra sebevědomí na posledních třiceti metrech.

Máte pocit, že vám první vstřelený gól Zorvana paradoxně uškodil?

Asi bych i souhlasil. Bavíme se o tom, na Slovácku nastala podobná situace jako tady. Chceme dát rychlé góly, ale když si vezmu předchozí dva zápasy (s Hradcem Králové a Českými Budějovicemi, pozn. red.), tam jsme vždy inkasovali první. A pak jsme měli větší drajv, chuť a obě utkání jsme otočili. Opticky to asi vypadalo tak, že ve chvíli, kdy dáme gól, se s vedením uspokojíme a ztratíme víru v to, že dáme druhý. Naše představa je jít si aktivně pro druhou branku a myslím, že to je v našich silách. Ale zatím to nenaplňujeme. Tam leží kámen úrazu.

Většinou to bývá tak, že gól do šatny tým nabudí. Ačkoliv jste říkal, že ve druhém dějství jste herně působili lépe, přeci jen jste ho prohráli 0:2.

Je to tak, Bohemka dohrála skvěle své akce. Ale neměla tolik nebezpečných situací do boxu jako v první půli. My jsme v prvním poločase postrádali kvalitní držení míče, ve druhém tam bylo. Bohemka pak využila dvě brejkové situace po naší nedůslednosti, to mě nejvíc štve. Jednou jsme to zbytečně otevřeli, jednou Pospa (Martin Pospíšil) neudržel balon na středu pole. Prekop to protlačil a byl z toho centr na vyrovnávací gól. Musíme v tomhle být důslednější.

Nevolají podobná situace jako před druhým gólem po taktickém faulu? Domácí jich pár udělali, celkově na nedovolené zákroky vyhráli dokonce 18:6.

Naprosto souhlasím. Bohemka to dneska použila čtyřikrát nebo pětkrát při naší rozvíjející se akci. Hráče k tomu nabádám, podobnou branku jsme inkasovali i s Budějovicemi. Jsme strašně hodní. I poměr faulů tomu odpovídá. Neříkám, že bychom měli být podlí, chceme hrát čistě. Ale jsou situace, kdy by taktický faul na řadu přijít měl a nepřichází.

Během týdne jste vinou zranění přišli o Lukáše Juliše a Radima Breiteho, dvě opory. Mohl by s nimi v sestavě zápas vypadat jinak?

Sestava se v prvních šesti kolech usadila. Dnes nám chyběli hned čtyři hráči z osy týmu. Vypadli Macík, Pokorný a teď i Breite s Julišem. Logicky to je ztráta, všichni patří mezi naše základní stavební kameny. Ale nechci se za to schovávat. Kádr má dvaadvacet hráčů, ti dlouho čekají na šanci. Pak musí přesvědčit a místo v základu si vybojovat. Spíš bych to ale řekl tak, že nám pak chyběli náboje na dostřídání.

Filip Zorvan dal nádhernou branku. Nabádáte hráče k tomu, aby více stříleli z podobných pozic?