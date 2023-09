Kovaříkova pravačka? Asistence jako levou. Ale střelou málem trefil tramvaj, smál se trenér

Nebezpečí, které v sobě skrývá jeho levačka, asi není třeba dlouze představovat. Proto Kovařík možná více než pětitisícovku diváků v první půli šokoval. Za patou si totiž zasekl balon na slabší pravačku a nádherně pobídl ke gólu nabíhajícího Prekopa. „Asi je o mně známé, že mám dobrou levou. Ale v některých fázích jde o to udělat něco překvapivého. Pak jsem měl pravou ještě jeden centr, ten byl také docela slušný. Centrovalo mi to dobře,“ culil se Kovařík. „Jen ta střela mi opravdu nesedla,“ dodal s úsměvem.

Co má na mysli? Ještě předtím, než přihrál na vyrovnávací branku Puškáče, totiž wingbek Klokanů za stavu 1:2 napřáhl slabší nohou zpoza vápna. A troufalá akce měla žalostné vyústění. „To, jak si to naváděl na pravou a málem trefil tramvaj, bylo hodně ambiciózní,“ smál se svému svěřenci trenér Jaroslav Veselý. Pumelice z kopačky Kovaříka totiž opravdu málem vyletěla ze stadionu. Na obranu zkušeného fotbalisty je ale třeba dodat, že na opačnou stranu, než je ta, za níž se tramvajová zastávka opravdu nachází. Pokud tedy kouč klokaní party nemyslel tu na poměrně vysokém kopci za stadionem…

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Hráči Bohemians se radují po jednom z gólů proti Olomouci.

Když měl ale o Kovaříkovi mluvit vážně, nacházel jen slova chvály. „I když leváci to tak nemívají, my víme, že pravou něco umí. Obě jeho asistence byly přesně ty centry, které od něj chceme. Kdyby mu tam ještě padly ty nůžky, aspiroval by na nejlepšího hráče utkání,“ vysekl Veselý poklonu bývalému hráči Plzně či Jablonce.

Již po obratu na 3:2 pro Bohemians se totiž Kovařík v bouřícím Ďolíčku akrobaticky pověsil do vzduchu a pokusem přes hlavu jen o kousek minul branku Sigmy. „Gól nůžkami jsem v lize ještě nedal, to bych si pamatoval. Snad to ještě stihnu. Pokud by se mi to povedlo teď, asi bych přišel až na další zápas v neděli,“ vykládal a byl evidentně v dobrém rozmaru.

Aby také ne. Klokani totiž sezonu nezačali ideálně a skalp toho času třetího týmu tabulky má tedy cenu zlata. Navíc s přihlédnutím k tomu, že v utkání dvakrát prohrávali.