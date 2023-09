Bohemka jako z minulé sezony, radoval se Veselý. Mrzel ho další hloupý gól před pauzou

Jak jste vnímal dnešní zápas?

Moje hodnocení je veskrze pozitivní. Viděli jsme velmi zajímavé utkání, určitě pak pro nestranného diváka. Pro bohemáckého pak o to lepší v tom, že skončilo kýženým výsledkem. Věděli jsme, že přijede soupeř ve formě. Olomouc je oprávněně tam, kde je. Jedná se o cenný skalp.

V první půli jste opticky měli o dost více ze hry, přesto jste o pauze prohrávali 1:2.

Musím říct, že tuto sezonu si vyžíráme strašně hloupé góly. Dostaneme jeden z první vážnější akce, pak celý poločas soupeře drtíme. Vždyť jsme měli v první půli držení míče snad 65:35… A když už se dobereme zaslouženého vyrovnání, do poločasu inkasujeme znovu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Erik Prekop z Bohemians se raduje z gólu proti Olomouci.

Dostat gól krátce před pauzou je v této sezoně takový váš evergreen…

Řekli jsme si o půli, že noční můru těchto gólů a výsledků zabijeme. A my budeme ti, kteří to otočí. Že i kdybychom inkasovali ještě jednou, skončí to 4:3. Myslím, že z hráčů to bylo znát, cítil jsem z nás a týmu energii, že se nevzdá. Byla to ta Bohemka, kterou jsme znali z minulé sezony. Rád bych poděkoval i divákům, mají na výsledku svůj podíl. Fandili i za nepříznivého stavu a byli takovým tím naším dvanáctým až třináctým hráčem.

Potěšilo vás, že se prosadili hned tři útočníci? Pro Jana Matouška s Erikem Prekopem šlo o první ligové trefy v sezoně, David Puškáč si připsal druhou. Třeba se ta smůla konečně zlomila.

Doufám v to. Ale myslím, že máme pořád dobré útočníky. Mám za to, že se na tom podepsaly i zdravotní problémy. Matoušek kvůli reprezentačnímu srazu vynechal část přípravy, Prekop s Puškáčem během ní byli zranění. Po poslední reprepauze jsem konečně cítil, že mužstvo je dobře připravené.

Bylo utkání speciální i díky tomu, že se hrálo od 18:00 a pod umělým osvětlením?

Vždy, když se hraje pod světly, má zápas daleko větší atmosféru. Zase budu za uplakánka, ale musím říci, že v létě nebylo vhodné hrát zápasy od tří hodin. Už jen kvůli teplu či atmosféře. Klidně se mohlo hrát od pěti a sedmi, ty sloty se takhle mohly udělat. Ale zápasy gradují a když se díváte na ty večerní, většinou bývají dobré. Za mě by ta utkání mohla být po sobě tak, aby divák neměl tři v jeden čas. Dost by jich to uvítalo, lidé by se mohli podívat na každý zápas. Ale to je jen takový můj názor.

V bráně dostal opět důvěru Martin Jedlička. Jak se vám zamlouval jeho výkon a jak třeba snáší roli náhradníka Michal Reichl? Máte teď dva opravdu silné gólmany…

Nejen dva, ale v podstatě čtyři. Lukáš Soukup je bohužel znovu zraněný, má chronické problémy. A navíc je v kádru i Roman Valeš. Máme teď dobrou brankářskou pracovní skupinu. Hodnotit dnešní výkon (Jedličky) je obtížné, moc toho na něj nešlo. Něco chytil, působil jistě při výbězích, ale těžko říct, jestli mohl něco dělat s obdrženými góly. S prvním určitě, druhý ještě musím shlédnout na videu, ale viděl bych tam chybu někde jinde. Jinak Reichl to bere profesionálně, i když jsou oba jiné osobnosti, všímám si, že k sobě našli super vztah. Jsem rád, že tu není žádná nevraživost.

Jak hodnotíte výkon celé defenzivy? Přeci jen dvakrát inkasovala