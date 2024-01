Jurásek možná opustí Benfiku! Bývalý slávista má namířeno do Francie

Fotbalový obránce David Jurásek po půl roce opustí Benfiku Lisabon a na jaře bude hostovat v Racingu Lens. Vzhledem k nízkému hernímu vytížení hledá portugalský gigant pro českého reprezentanta destinaci, kde by měl vyšší šanci pravidelně hrát. Podle serveru ojogo.pt by měl 23letý bek působit do konce sezony v sedmém týmu francouzské ligy.

Foto: Martin Krob David Jurásek (v červeném dresu) a prezident Benfiky a bývalý skvělý portugalský fotbalista Rui Costa.

Článek Jurásek by měl odejít do Lens v průběhu ledna. Nabídka francouzského klubu údajně směřuje k letnímu přestupu, do smlouvy o hostování hodlá zahrnout opci na případný Juráskův nákup. Český krajní obránce přišel v létě ze Slavie za 14 milionů eur (téměř 350 milionů korun) jako náhrada za Španěla Alejandra Grimalda, který odešel do Leverkusenu. Jenže zatímco španělský reprezentant nastřílel v uplynulé ligové sezoně za Benfiku 5 gólů a na 9 přihrál, Jurásek má v kolonkách góly a asistence dvě nuly… I kvůli zranění naskočil doposud do 12 zápasů, na trávníku pobyl pouhých 480 minut. Benfika už na trhu hledá za Juráska náhradu, prioritou je pro ni Álvaro Fernández, který z Manchesteru United hostuje v Granadě. Vedení lisabonského klubu se snaží u obou klubů zjistit podmínky, které by angažování 20letého španělského obránce umožnily.