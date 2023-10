Juventus zkoumá možnosti, jak se zbavit svého hvězdného hráče

Pogba měl pozitivní test při namátkové dopingové kontrole 20. srpna po ligovém utkání s Udine, do něhož nezasáhl. Za Juventus pak nastoupil do dalších dvou zápasů. Podle zářijové zprávy Gazzetty způsobil pozitivní výsledek doplněk stravy, který Pogbovi předepsal lékař z Miami. Pokud by fotbalista dokázal, že látku užil neúmyslně, mohl by dostat dvouletý trest.