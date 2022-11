Kamerun zachránil superžolík Aboubakar, ale je bez brankáře číslo jedna. Trenér Onanu škrtnul

Tušil, že je v ofsajdu, a nejdřív se ani neradoval. Regulérnost krásné trefy potvrdilo až video - a Vincent Aboubakar vrátil do Kamerun do zdánlivě ztraceného zápasu se Srbskem, které vedlo už o dva góly. A to ještě nebylo všechno: ani ne za tři minuty báječně nahrál na vyrovnávací zásah Erica Choupo-Motinga. „Srbsku docházely síly a my jsme ukázali touhu po bodech," vyprávěl Aboubakar.

Mimochodem, naskočil až jako náhradník za stavu 1:3. Zaslouženě dostal cenu pro muže zápasu a pak se mohl spokojeně podívat na historické pořadí střelců kamerunské reprezentace: s 34 góly je nově třetí, před ním jsou už jen legendy Samuel Eto'o (54) a Roger Milla (43).

Ještě víc se ale řešilo jiné téma: Kamerun proti Srbsku hrál bez brankářské jedničky Andrého Onany. Místo hvězdy Interu Milán chytal Devis Epassy, jenž za reprezentaci nastoupil teprve pošesté.

Trenér Rigobert Song se s Onanou údajně nepohodl kvůli jeho brankářskému stylu a vyřadil ho z kádru. „Disciplína je základ a tým je důležitější než zájmy jednotlivce. André chtěl škrtnout z nominace, což jsme mu umožnili," vysvětlil Song. Skončil Onana v Kataru definitivně? „Pro tuto chvíli jsem ho požádal, aby počkal. Je to jeden z nejlepších brankářů v Evropě, ale měl by se vrátit k pravidlům a disciplíně. Uvidíme, jestli to bude možné."

I v srbském táboře je dusno, balkánský tým neudržel dvoubrankový náskok. „Když vedete o dva góly, už o ten zápas nesmíte přijít. Bolí to," líčil do televizní kamery smolař dne, srbský obránce Nikola Milenkovič. To on měl prsty v obou kamerunských gólech ve druhém poločase. „Bránili jsme komicky, konkrétně já udělal dvě chyby. Příště už musíme vyhrát."