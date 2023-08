Kane a Bayern, přestupová sága léta. Pohnula s Tottenhamem návštěva z Mnichova?

Harry Kane a Tottenham? Tohle spojení platí už od roku 2004, tenkrát bylo dnešnímu druhému nejlepšímu střelci v historii Premier League jedenáct. Spolehlivý útočník se vypracoval v lídra a symbol klubu s kohoutem ve znaku, ale jedna věc ho dráždí: v dresu Tottenhamu si nesáhl na žádnou trofej.

Dobře ví, že v Bayernu by měl větší šanci. O Kanea hodně stojí i trenér Thomas Tuchel: rád by vylepšil ofenzivní sílu svého týmu a zacelil obří mezeru po polském čarostřelci Robertu Lewandowském, jenž loni odešel do Barcelony. Bayern by s Kanem chtěl zapomenout na poslední bláznivou sezonu, v které zachraňoval titul až v posledním kole a ve čtvrtfinále Ligy mistrů ho smetli pozdější vítězové z Manchesteru City.

Throwback to when the birthday boy wrote his name in history 🤩 pic.twitter.com/vD6L7mP2Cr — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 28, 2023

Tottenham ovšem dlouhodobě opakuje: „Kane není na prodej." Zaznělo to i na pondělním jednání v Londýně? Podle webu The Athletic dělí finanční představy Tottenhamu a Bayernu 25 milionů liber čili zhruba 700 milionů korun.

Ve fotbalovém zákulisí se mluví o tom, že mnichovský obr by mohl sáhnout hluboko do pokladny a překonat i dosavadní klubový rekord. Ten je čtyři roky starý, obránce Lucas Hernández tenkrát přestupoval z Atlétika Madrid za 80 milionů eur (v tehdejších relacích přes dvě miliardy korun, dnes necelé dvě miliardy). Tehdy to bylo i bundesligové maximum. V případě Harryho Kanea se mluví až o 100 milionech eur.

A ještě jeden důležitý detail: Kane má v Tottenhamu smlouvu do konce příští sezony, takže by pak mohl odejít zadarmo. I na tohle musí boss Daniel Levy myslet při letním pokeru. Zamíchat se do něj může ještě pařížské PSG s novým koučem Luisem Enriquem, zato Manchester United či Real Madrid vycouvaly už dřív. Hlavní důvod? Uhodli jste, peníze.