Klec pro fanoušky hostů? Vedení Pardubic smutní, že se jich nikdo nezastal. Tvrdík prý hledá řešení

A v Pardubicích byla situace takřka identická. „Řešil jsem to s bezpečnostními složkami," vzpomínal Zavřel. „Bylo jasné, že klec bude vypadat, jak bude vypadat. Bez toho by stadion nikdo nezkolaudoval, lepší už to nebude. Komisaři dokonce chtěli, aby oka v kleci byla 5x5 centimetrů, my to uhráli na 10x10, aby přes ni bylo alespoň trochu vidět," prozradil, že Pardubičtí dělali, co mohli.