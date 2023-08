Schranz po dvou gólech Dnipru: Zkrátka mi to vyšlo. Když bude potřeba, budu hrát i stopera

Před rokem jste dal góly Panathinaikosu nebo Rakówu, předtím Unionu Berlín. Přiznáte alespoň, že vám velká pohárová utkání sedí?

Možná ano, ale je to těžké říct. Teď mi to zkrátka vyšlo. Ale pro nás je každý zápas velký, neděláme v tom rozdíly. Každé utkání je pro nás extrémně důležité, tak k tomu přistupujeme.

Bylo u vašich branek důležité, že jste byl v obou případech pohotový?

Ano. Před prvním gólem přišel výborný centr od Lukáše Masopusta, podařilo se mi míč protečovat do brány. Myslím, že to byla pěkná akce. Druhý gól padl po rohu, také tam byla teč. Ocitl jsem se před brankářem, soustředil jsem se na to, abych míč trefil. To se mi naštěstí podařilo. Vstup do zápasu byl skvělý.

Nepomyslel jste na hattrick?

Je pravda, že po druhé brance jsem si myslel, že by mohla přijít ještě šance. Ale po červené kartě jsem na něj přestal myslet. Už jsme se pak soustředili na to, abychom gól nedostali, případně se pokusili ještě jednu branku přidat. To se nám povedlo, což je super.

🗣️ „Slávisti, byli jste skvělí!“ Dvougólový střelec Ivan Schranz děkuje za parádní atmosféru a těší se na vás v Boleslavi a Košicích. S kým se uvidí?🙋‍♂️ pic.twitter.com/lNgi3DTzca — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 10, 2023

I v oslabení jste ale měli utkání pod kontrolou. Čím to?

Byly pasáže, kdy jsme byli soupeřem zatlačení. Ale měli jsme i pasáže, kdy jsme dokázali být vepředu nebezpeční. Po vyloučení jsme museli přeskupit řady a některé pozice změnit, což se týkalo i mě nebo Masa (Masopusta). Zvládli jsme to skvěle.

Čekali jste, že to proti Dnipru bude relativně tak snadný zápas?

To bych neřekl. Dnipro ukázalo velkou kvalitu, to samé platí o našem týmu. Doma jsme silní. Měli jsme tým soupeře dobře přečtený, věděli jsme o jeho nebezpečných hráčích a zvládli jsme je uhlídat. Odveta může být jiná, nemůžeme si dávat do hlavy, že to bude jednoduché. K odvetě musíme přistoupit stejně jako k tomuto zápasu.

Platíte za velkého univerzála, můžete hrát na mnoha pozicích. Řekl jste si o větší prostor na ofenzivnějších pozicích?

To je těžké říct. Vždy se to odvíjí podle toho, jak mě tým a trenéři potřebují. Začal jsem na křídle, situace si pak vyžádala, abych se zatáhl na pravého obránce. Vždy hraju tam, kde je potřeba.

Je nějaký post, na který byste si netroufl?

Asi ne (úsměv). Ale nechtěl bych, aby došlo k tomu, abych musel jít chytat. I stoper je těžký post, protože jste poslední a máte zodpovědnost. Doufám, že na to nedojde. Ale když bude potřeba, hrát tam budu.

Odveta se odehraje v Košicích. Těšíte se?