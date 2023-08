Kodaňskému čaroději v penaltách pomohl tahák. Podcenila Sparta situaci?

Když se jeho spoluhráči připravovali zahrávat jednotlivé penalty v závěrečném rozstřelu, vypadal jako žáček druhého stupně základní školy, jenž se v posledních chvílích před zákeřnou písemkou z matematiky snaží nahustit do hlavy co nejvíce informací. Brankář Kodaně Kamil Grabara si totiž přímo na hřiště přinesl papír s informacemi, kam exekutoři Sparty nejčastěji míří svými pokutovými kopy. A jeho strategie vyšla, neboť právě lapením pokusu Asgera Sörensena ve čtvrté sérii pomohl dánskému celku k vítězství a postupu do play-off o účast ve skupině Ligy mistrů.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Sparťanské sny o Lize mistrů skončily po pokutových kopech

Článek Obrázky gólmanova taháku na sociální síti X zveřejnil uživatel Szczepan Janus, rychle se pak začaly šířit i do tuzemských internetových luhů a hájů. „Není těžké si domyslet, co Grabara před každou penaltou Sparty studoval. Ostatně, podívejte se sami," okomentoval Janus svůj příspěvek. No to FC Kopenhaga wygrywa po karnych ze Sparta. @Kamil_Grabara1 przed każdym karnym czekał w narożniku kto będzie strzelał i sprawdzał coś na klatce. Ni trudno się domyślić co ale zdobyłem te kartkę po meczu :P możecie sobie sprawdzic :P 1/2 pic.twitter.com/JOVeyEGMhx — Szczepan Janus (@TourDeSport) August 15, 2023 „Věděl jsem, kam budou soupeři kopat, takže jsem věřil v postup," hlásil do dánských médií 24letý Polák, jemuž příprava vyšla téměř na jedničku. Ve třetí sérii vystihl směr penalty Kaana Kairinena, a jen centimetry jej dělily od úspěšného zákroku. Následně chytře zůstal stát uprostřed proti pokusu Sörensena, jelikož jak vidno z jeho taháku, právě s tímto zakončením u stopera Letenských mohl počítat. Zklamaný i pyšný Brian Priske. Bylo mi ctí být dnes na Letné, říká trenér SpartyVideo : Sport.cz „Fotbal je dnes o detailech. Proč takový tahák neměl Vindahl? Není to podcenění?" vznesl palčivou otázku účet Mladá liga, zabývající se jinak převážně výkony talentů ve Fortuna lize. Někteří fanoušci mu ve vášnivé diskuzi dávají za pravdu, jiní jsou naopak toho názoru, že i jednička Sparty mezi třemi tyčemi byla zajisté připravená, ale Kodaň prostě penalty kopala lépe. Fotbal je dnes o detailech. Proč takový tahák neměl Vindahl? Není to podcenění? https://t.co/qTiR8kVIx2 — Mladá liga (@LigaMlada) August 16, 2023 Brankář Sparty Peter Vindahl totiž také určitě absolvoval nějaký ten čas u videorozborů kodaňských střelců, přímo na place ale zdánlivě nic nestudoval. Určitě si musel všimnout i Grabarova taháku, jenže buď ho vůbec nenapadlo jej odpravit pryč ze hřiště, nebo tak neučinil z důvodu fair-play. 2/2 swoją droga zastanawia mnie czy bramkarz Sparty w trakcie gdy Kamil bronił nie mógł wyrzucić tej kartki bo cały czas przy niej stał! Jest to jakoś uregulowane przepisami czy koleś po prostu nie ogarnął? 🫣 pic.twitter.com/gzVlTvkBUJ — Szczepan Janus (@TourDeSport) August 15, 2023 Některým se v této souvislosti možná vybaví australský gólman Andrew Redmayne, respektive jeho nedávné počínání. Ten v duelu proti Peru o účast na posledním mistrovství světa v Kataru zahodil lahev svého protějška, na níž se vyskytoval právě také jakýsi penaltový pomocníček, mimo jeho dosah. Výsledkem byl vítězný penaltový rozstřel a postup Australanů... Postoupili jsme zaslouženě, je přesvědčený slovenský obránce Kodaně Denis VavroVideo : Sport.cz Fotbal Bláznivé drama, gólmanský hrdina a odvolaný gól Krejčího. V Dánsku řeší vypadnutí Sparty