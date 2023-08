Bláznivé drama, gólmanský hrdina a odvolaný gól Krejčího. V Dánsku řeší vypadnutí Sparty

Připsal si deset úspěšných zákroků, z toho takřka polovina by se snad dala zařadit do kategorie výstavních. Polský brankář Kamil Grabara i přes tři obdržené branky deptal střelce Sparty, v závěrečném rozstřelu navíc zlikvidoval i klíčovou penaltu Asgera Sörensena a výraznou měrou se tak zasloužil o to, že si Kodaň zahraje play-off o účast v letošním ročníku Ligy mistrů. „Polský hrdina Kodaně,“ jak 24letého brankáře za odměnu označil dánský nejčtenější sportovní portál bold.dk, navíc předem avizoval, že v rozstřelu nějakou tu střelu z puntíku zlikviduje.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalisté Kodaně se radují z úvodní branky utkání

Článek „Je to daleko jednodušší, než to vypadá. Věděl jsem, kam budou hráči soupeře kopat, takže jsem věřil, že postoupíme," citoval Grabaru, který dříve působil v juniorce slavného Liverpoolu, zmíněný dánský web. „A skoro se i cítím provinile, že jsem nechytil ještě další penaltu, na kterou jsem si sáhl," připomněl maskovaný brankář pokus Kaana Kairinena ze třetí série. One of many 🙏🏼#ucl #fcklive pic.twitter.com/QZcdbX2TuE — F.C. København (@FCKobenhavn) August 16, 2023 Dánští novináři si ale uvědomují, že Kodaň na Letné neměla jednoduchou úlohu. Hlavně připomínali pasáž po videem odvolané brance kapitána Sparty Ladislava Krejčího, po níž se domácí celek za podpory zaplněných tribun hnali za vyrovnáním. „Kodaň se zuby nehty držela jednobrankového vedení, ale Sparta byla evidentně daleko nebezpečnějším týmem. Příležitosti si tvořila hlavně po chybách ve středu pole, ale neskutečné množství jich spálila," píše bold.dk. Po dalších ódách na Grabaru, které se konkrétně týkaly jeho famózního zásahu proti téměř gólové hlavičce Krejčího, hodnotili Dánové následné prodloužení o něco mírněji. „V jeho první polovině měla Sparta míč více na kopačkách, ale nehrozila tolik, jako po většinu zápasu." KØBENHAVN ⚪️🔵🙌🏼#fcklive #ucl pic.twitter.com/EIJATKsk2Q — F.C. København (@FCKobenhavn) August 15, 2023 Pozitivních ohlasů se dočkala premiérová trefa Qazima Laciho v rudém dresu, který svůj volný kop napasoval přesně do pravého horního růžku Grabarovy branky. „Laci využil standardku nejlépe, jak to šlo. Balon poslal přesně do šibenice, gólman proti jeho střele neměl nárok zasáhnout," ocenili Dánové trefu 27letého Albánce. Jenže „bláznivé drama," jak (volně přeloženo) označilo utkání hned několik dánských serverů, nakonec dopadlo dobře pro hosty ze severu. „Rozhodnutí na sebe vzal teprve sedmnáctiletý Roony Bardghji, a jeho penalta byla definicí chladnokrevnosti," smekl před mladíčkem web sport.tv2.dk. „Na tohle nikdy nezapomenu. Přesně jsem věděl, že to takhle dloubnu," culil se talentovaný křídelník při popisu rozhodujícího kopu po vzoru Antonína Panenky, jímž rozesmutnil většinu z více než osmnácti tisíc přítomných diváků. Liga mistrů Vystřihl panenku v sedmnácti letech! Jak říkáte v Česku, má prostě koule, smál se slovenský stoper Kodaně