Komentování miloval, etapa u České televize ale končí. Karoch se v emocích rozloučil

„Na vás a na všechny přenosy jsem se vždy těšil, ať to bylo ME, MS nebo druhá liga. Hodně mě to obohatilo, cítil jsem se v tom svobodný a šťastný. To je to, co si budu vždy pamatovat," pokračoval spolukomentátor, který patřil mezi tradiční tváře České televize.