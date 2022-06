„Dobrá volba trenéra, důvěra, kterou si získal u hráčů, posily z NHL do prvního útoku a odhodlání celého týmu a pak možná i trochu štěstí", to jsou klíčové faktory, které podle šéfkomentátora ČT Sport Roberta Záruby rozhodly o úspěchu českých hokejistů na světovém šampionátu, ze kterého po dlouhých deseti letech přivezli bronzové medaile.

Jeden z jeho kolegů, Michal Dusík, krátce po tomto postu zveřejnil své příspěvky o tom, co si myslí, že je pro komentátora nejdůležitější. "Postupně docházím k tomu, že asi to, aby si o sobě nezačal myslet, že je nejlepší na světě a nenahraditelný," napsal mimo jiné. A právě po tomto příspěvku lidé začali hojně diskutovat o tom, zda tím narážel na Zárubu a zda mezi sebou mají tito dva nějaký spor.

„My jsme to vůbec nějak extra neřešili. Michal mi to potom vysvětloval, že to myslel samozřejmě úplně jinak. Tím jsme to uzavřeli," uvedl k situaci Záruba. Žádné spory tak mezi jedněmi z hlavních komentátorských opor ČT zřejmě nejsou.