Kotal po remíze v derby: Byli jsme o něco lepší. Penaltu považuje za hraniční

Derby nakonec skončilo smírně. Zaslouženě?

Myslím, že jsme určitě viděli zajímavé utkání. Škoda toho pokutového kopu, jinak si myslím, že jsme přeci jen byli o něco málo lepší. Ve druhém poločase kluci výborně rozehráli rohový kop, Láďa Krejčí to ale špatně trefil. To byla obrovská škoda. Nakonec ale samozřejmě bereme bod z cizího hřiště. Chtěl bych poděkovat divákům, vytvořili skvělou kulisu. Oba stadiony, jak v Pardubicích, tak v Hradci, se starají o atmosféru. To je pro fotbal jen dobře.

Jak jste vy osobně viděl ten penaltový zákrok Ondřeje Ševčíka na Kryštofa Daňka, který předcházel inkasované brance z pokutového kopu?

No, dojel ho tam. Podle mě to bylo na hraně, co jsem viděl na videu, nešel podrážkou do něj. Šlo spíše o setrvačnost. Ale když to rozhodčí odpískal, tak to faul byl.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Hradecký Daniel Horák v souboji s Markem Ichou.

A co situaci, která pokutovému kopu předcházela? Ševčík tam nejprve nepřesvědčivě odkopl a Jakub Klíma následně prakticky přihrál Daňkovi do šance, za to asi ani jednoho z aktérů příliš nepochválíte…

No jo, no. (smích) Stalo se.

Opět jste nastoupili se čtyřčlennou defenzivou, Štěpán Harazim byl posunut na post pravého záložníka a odvděčil se vyrovnávací brankou. Co vás vedlo k tomu, že jste ho v sestavě přesunuli výše?

Například i v minulém utkání s Jabloncem na té pozici zahrál velmi dobře. Tam jsme ho nasadili z toho důvodu, že soupeř měl na krajích rychlé, technické hráče, jako třeba Jovoviče. Svůj úkol v tom utkání splnil a teď nám to ještě potvrdil gólem. S jeho výkonem jsme tedy spokojeni.

Příští víkend vás čeká duel se Spartou, kde jste dlouhá léta působil jako hráč i trenér. Bude pro vás tohle měření sil speciální?

Určitě ano. Sparta v týdnu hraje evropské poháry, tak uvidíme, s čím přijedou. Ale myslím, že disponuje dost širokým kádrem. Jako varování můžeme brát její utkání v Jablonci (5:1), kde hráči z lavičky zahráli výtečně. Budeme se na ně připravovat jako na každý zápas. Jsem rád, že jsme dvakrát vyhráli a nyní remizovali, což přispívá k dobré atmosféře v kabině. To nám pomůže, stejně jako vyprodaný stadion.

Dost pikantní zápas to bude i pro Ladislava Krejčího, odchovance Sparty. Toho využíváte na postu desítky, ačkoliv prakticky celou kariéru trávil u levé lajny. Osvědčil se tento tah?