Koubek po losu: Jsme favorité, ale pozor. I Slavia měla s Kosovci problémy

Plzeň ale nehodlá mužstvo, o jehož existenci nemá většina tuzemských fotbalových příznivců ani ponětí, podcenit. Varovným prstem před případnou ležérností mohou být právě nedávné duely Slavie s Ballkani, dalším mužstvem z Kosova. Sešívaní sice houževnatého trpaslíka dvakrát porazili, ale pokaždé se na to pořádně nadřeli. „Drita je na podobné úrovni jako Ballkani, se kterým měla Slavia trable," uvědomuje si 71letý matador mezi ligovými kouči.

Viktoriánům je dobře jasné, že po loňské účasti v základní skupině Ligy mistrů je čeká pohárově o poznání dietnější rok. K tomu, aby se vůbec dostali do hlavních bojů méně prestižní Konferenční ligy, musí zvládnout hned tři dvojutkání. Jakmile jednou selžou, brány Evropy se jim pro nadcházející sezonu nadobro zavřou. „Každý se chce dostat do základní skupiny, ale nejprve musíme zvládnout první krok," uvědomuje si Vlkanova, který se s trenérem Koubkem potkal již během angažmá v Hradci Králové.

Plzeňská cesta Evropou započne 27. července v domácí Doosan Aréně, sami hráči tak nabádají fanoušky k tomu, aby si i přes zpackané ligové jaro opět našli cestu na tribuny. „Doufám, že přijde stejně lidí, jako na předcházející předkola. Strašně by nám to pomohlo, výhoda domácího prostředí je vždy výrazná," pravil Kliment. „Minulou sezonu nás fanoušci podporovali, i když to nebylo dobré. Věřím, že přijde plný stadion a pomůže nám k postupu," uzavřel Vlkanova.