Potřetí v Plzni? Městem tečou čtyři řeky, takže mám ještě rezervu, vtipkoval Koubek

Při začátcích předchozích angažmá jste žertoval, že s vámi nemluvila manželka, která už vás nechce vidět na lavičce. Co říkala na vaši domluvu s Plzní?

Stihl jste si od konce v Hradci Králové do startu v Plzni odpočinout?

Jednalo se o to, abych se dal zdravotně do pořádku. Měl jsem na jaře těžší covid, ale na poslední čtyři kola jsem se mohl na lavičku Hradce vrátit. Byli jsme však s vedením už od zimy domluveni, že nebudu v klubu po sezoně pokračovat, finiš tedy dokončili asistenti. Měl jsem tak větší prostor na zotavení, byl jsem i v lázních.

Upřímně, nepočítal jsem, že bych tak brzy zase trénoval. Spíš jsem byl připravený na klidový stav. Přišel ale telefonát od majitele Viktorie pana Šádka, což mě překvapilo. Kladl jsem si otázku, jestli do toho jít. Odpověď znáte.

Plzeň na jaře upadla do krize, nakonec skončila třetí s velkou ztrátou na pražská S. Víte, jak tým vrátit na vítěznou vlnu?

Musím nejprve zmínit mého předchůdce Michala Bílka, kterému nebyla prodloužena smlouva. Co v Plzni odvedl, považuji za obrovský úspěch. Titulem a postupem do Ligy mistrů klub zachránil. Všechno pokazilo jaro. Proto přišla změna, které jsem součástí. Každá změna vyvolá v týmu jinou psychickou polohu. Přijde nové koště a s ním změna rétoriky pohledu na fotbal. Pokusíme se dát tým do pohybu z hlediska herních schémat i z hlediska vysoké intenzity hry.