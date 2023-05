Kováč po splnění prvního cíle zářil, slov na adresu Nity lituje. Dostal jsem za ně kouř, přiznává

V neděli byla přitom nálada v pardubické kabině o poznání horšíí. Kováčův celek prohrál 1:2 se Zlínem po chybě brankáře Florina Nity, jemuž jinak angažmá na východě Čech vychází na jedničku. A právě Kováč se do zkušeného matadora pořádně opřel, když mimo jiné prohlásil, že rumunský gólman je za chytání „královsky placený a pak udělá takovou minelu. Nyní přiznal, že chyboval.

„Po tom zápase jsem byl emočně rozsekaný. Abych řekl pravdu, tak ani nevím, že jsem mluvil o penězích, to nikdy nedělám. Byla to chyba, Florina strašně respektuji, moc nám pomáhá. Tlak byl obrovský, ale to mě neomlouvá, také jsem za to dostal zasloužený kouř," sypal si Kováč popel na hlavu.

Nita proti Jablonci zápas nedochytal. Po souboji s Michalem Černákem a nešťastném zranění ramene musel o poločase střídat. Jeho náhradník Jakub Markovič tak musel do hry poprvé od listopadového duelu s Plzní (1:1), ale počínal si výtečně. „Věřím, že to nebude na dlouho a Florin bude v pohodě. Marky to ale zvládl výborně, i když to pro něj bylo těžké. Skvěle pracuje, tak se mu to vrátilo," chválil Kováč 21letého hosta z pražské Slavie.

Aby ale komplikací nebylo málo, kvůli podezření na otřes mozku se na hřiště po pauze nevrátil ani záložník Michal Hlavatý. „Přišel za námi ve 30. minutě, že špatně vidí a bolí ho hlava," přiblížil kouč okolnosti druhého vynuceného střídání.

Následně se pardubický lodivod věnoval již daleko příjemnějším věcem. Největší radost mu udělala reakce týmu na již zmíněný, smolně prohraný zápas proti Zlínu. „Kluci se výborně připravili a dnes do toho skvěle vstoupili," připomněl, že obě branky padly již v prvním dějství. „Je to hlavně jejich zásluha, jsem na ně pyšný. Jsou to borci," smekl bývalý reprezentační obránce.

A co plány do budoucna? Před červnovými barážovými boji, v němž na Pardubice čeká jeden z trojice Karviná, Vyškov, Příbram, totiž Východočeši ještě vyrazí na hřiště Baníku Ostrava odehrát střetnutí dvou celků, kterým již vlastně o nic nejde. „Ve čtvrtek máme volno, kluci jsou neskutečně dobití. Potřebují si odpočinout a zregenerovat," nastínil program Kováč. „Možná na Baníku dojde k menši rotaci, ale nemůže být moc velká, pořád je to ligový zápas," uvědomuje si.