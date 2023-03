Kovář se těší na souboj s elitou. Pochválil spoluhráče ze Sparty, EURO označil za třešničku na dortu

Kvalitní organizace obrany bude nutná i z důvodu absence jeho spoluhráče z klubu Martina Vitíka. 20letý stoper byl po celou kvalifikaci základním stavebním kamenem defenzivy „jednadvacítky", tentokráte jej ale premiérově zahrnul do nominace A-týmu trenér Jaroslav Šilhavý „Je to pro nás ztráta, ale za svoji výkonnost si to zasloužil. Máme tu kvalitní hráče, kteří jej dokáží zastoupit. Hlavně je dobré, že je vidět, že i hráči jednadvacítky se mohou posunout do áčka," narážel Kovář i na další trojici mladíků (Matěj Jurásek, David Jurásek, Tomáš Čvančara), které reprezentaci U21 „ukradl" Šilhavý.

Pro Kováře bude probíhající sezona asi tou vůbec nejnáročnější v kariéře. Sparta bude totiž dost možná až do posledního kola nadstavbové části Fortuna ligy bojovat o zisk mistrovského titulu, navíc také postoupila do semifinále MOL Cupu. A v době, kdy si mnozí z jeho klubových spoluhráčů budou již užívat zaslouženého volna, bude Kovář s největší pravděpodobností hájit českou svatyni na Mistrovství Evropy do 21 let. To pro „Lvíčata" začíná 22. června duelem s Anglií, kromě ní budou bojovat ve skupině C i s úřadujícími mistry z Německa a Izraelem. „Profese fotbalisty je taková. Já fotbal zbožňuji, EURO je pro mě takovou třešničkou na dortu," prozradil Kovář, že krátká dovolená je tím posledním, co by ho trápilo.