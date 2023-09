Krále v Lize mistrů čeká křest ohněm, utrápení United se budou prát s gigantem

Podvečerní souboj nabídne střet krále s Králem. Realu Madrid zmíněný titul bezesporu náleží, jelikož platí za historicky nejúspěšnější tým historie milionářské soutěže. Opanoval ji hned čtrnáctkrát. Proti Bílému baletu se postaví Union Berlín, jenž se do skupinové fáze Ligy mistrů kvalifikoval vůbec poprvé. Velká premiéra čeká i jediného Čecha v jeho kádru Alexe Krále, protože ani on si hlavní fázi nejprestižnější klubové soutěže světa dosud nevyzkoušel. Slavii Praha se sice mezi nejlepší týmy Evropy v sezoně 2019/2020 pomohl procpat, jenže hned poté zmizel do Spartaku Moskva.