Křeč a první gólová nula. Slávistům sebralo radost video, Trpišovský nechápal

„Těžko se mi to kouše. Dáte gól, jenže po pár minutách je odvolaný. Podle mě tam byl ještě faul na Matěje Juráska, do ofsajdové pozice se dostal právě kvůli němu,“ vykládal slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Moc jsem nevěřil, že by sudí ten gól nakonec neuznal. Z mého pohledu těžko říct, tu situaci jsem ještě neviděl,“ reagoval hodinu po zápase teplický kouč Zdenko Frťala.

Jeho kumpáni se v ofenzivě trápí od začátku sezony, ovšem ligovou nulu zažili poprvé. „Nějaké náznaky jsme měli už v první půli, ale nedotáhli jsme to. Vázla nám rozehrávka i koncovka, přitom na tréninku to kluci v pohodě uklízí do brány,“ poznamenal Mandous.