Atléticu se dlouho nedařilo prosadit proti houževnaté obraně Elche, nadějnou příležitost měli v úvodním dějství Félix a Morata, oba útočníci ale pálili mimo tři tyče. V nastavení první půle se do samostatného úniku dostal Morata, kterého těsně před vápnem nedovoleně zastavil kapitán Elche Verdu a dostal červenou kartu. Z následného přímého kopu střílel Félix pouze do zdi.

Vallecano šlo v Gironě do vedení již ve druhé minutě, když domácí obránce Gutiérrez poslal nešťastně zpětnou hlavičkou hostujícího Camella do samostatného úniku, který španělský útočník zakončil přesně. Girona se vrátila do zápasu po půlhodině hry, kdy Castellanos proměnil pokutový kop.