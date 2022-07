Barcelona prodala dalších 15 procent televizních práv americké společnosti

FC Barcelona ve snaze zlepšit svoji finanční situaci prodal dalších 15 procent televizních práv na španělskou fotbalovou ligu na příštích 25 let americké soukromé společnosti Sixth Street. Podle listu The Financial Times tím zadlužený katalánský klub získá více než 300 milionů eur (7,3 miliardy korun).

Foto: fcbarcelona.com FC Barcelona. Ilustrační foto.Foto : fcbarcelona.com

Článek Sixth Street nyní vlastní už čtvrtinu barcelonských příjmů z televizních práv na La Ligu. Koncem června společnost koupila za 207,5 milionu eur (5,1 miliardy korun) prvních deset procent. Po této investici si mohla Barcelona dovolit pořídit za 58 milionů eur (1,4 miliardy korun) brazilského křídelníka Raphinhu z Leedsu a polského kanonýra Roberta Lewandowského z Bayernu za 50 milionů eur (1,23 miliardy korun). Barcelona se za minulého vedení dostala i vinou koronavirové pandemie do velkých dluhů, které loni v srpnu staronový prezident Joan Laporta vyčíslil na 1,35 miliardy eur (tehdy 34,5 miliardy korun). Kvůli tomu klub mimo jiné nemohl zaregistrovat novou smlouvu s hvězdným Lionelem Messim, jenž odešel do Paris Saint-Germain. Španělsko Lewandowski s Barcelonou podepíše čtyřletou smlouvu Letos v březnu Barcelona podepsala smlouvu na 280 milionů eur (7 miliard korun) se streamovací společností Spotify, jejíž název ponese stadion Camp Nou a bude také hlavním sponzorem na dresu. Španělsko Barcelona má nového sponzora, stadion se přejmenuje na Spotify Camp Nou

Reklama