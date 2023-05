Barcelona se loučí s další klubovou legendou

Podle spekulací médií by měl Alba zamířit do Saúdské Arábie, kam údajně z Camp Nou odejde i další dlouholetá opora Sergio Busquets. Lukrativní angažmá v arabské zemi by mohl zvolit i jejich dřívější spoluhráč z Barcelony Lionel Messi, kterému končí smlouva v Paris Saint-Germain.