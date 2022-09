Real šel do vedení v deváté minutě poté, co Vinícius Júnior z hranice vápna přehodil brankáře Silvu. Betis vyrovnal o osm minut později po pohotovém voleji Canalese. O výhře Bílého baletu rozhodl v 66. minutě Rodrygo. Real zůstal stoprocentní a navíc ukončil i nepříznivou sérii s Betisem. Proti andaluskému celku ukončil pět let trvající střelecký půst na domácím stadionu, kde ho také po stejné době dokázal porazit.