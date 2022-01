Traoré za Barcelonu debutoval už v roce 2013 v 17 letech, ale za první tým odehrál jen čtyři soutěžní zápasy. V roce 2015 odešel do Aston Villy, v Anglii pak bylo jeho působištěm i Middlesbrough, odkud v roce 2018 zamířil do Wolverhamptonu. V něm má smlouvu do léta 2023.