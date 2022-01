Utkání bylo přerušeno po vyrovnávací brance Betisu na 1:1 poté, co jeho příznivci naházeli na hřiště předměty a hostujícího obránce Joana Jordána zasáhla do hlavy tyč. Dnešní dohrávka začala v 39. minutě bez Jordána, jenž do ní nenastoupil.