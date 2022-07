Česká hvězda vyměnila Juventus za Atlético. S Nedvědem jsem přestup neřešila, přiznává

Získala jste s Juventusem sedm trofejí za tři roky, což není málo. Co se stalo, že jste se rozhodla pro změnu?

Neměla jsem možnost. Během mého působení jsme si párkrát něco napsali, viděli jsme se jen na společných akcích. Samozřejmě jsem cítila, jaká je to osobnost. V Itálii má parádní jméno, fanoušci jsou z něj unešení.

Španělsky jsem se už nějaké základy stihla naučit, ale italsky a anglicky mluvím plynule, takže ohledně španělštiny musím přidat. Pracuje se na tom. Do Španělska jsem se moc těšila, budou to nové zkušenosti - zápasy s Realem, Barcelonou. Proti ní jsem si zahrála už s Juventusem, tohle ale bude něco nového.

Nedávno jste také vyhrála anketu o nejlepší fotbalistku roku. Co vám na přesun do Madridu říkaly spoluhráčky z reprezentace?

Ono se to tehdy moc nevědělo, snažili jsme se s mým agentem spíš tajit. Takže neříkal nikdo nic. Teď už je to ale venku a chodí gratulace. Až mě příjemně překvapilo, kolik lidí se ozvalo. Je super, že sledují i ženský fotbal.

(směje se) No, ozval. Ale neřeknu, kdo to byl.

Pogratuloval mi můj oblíbený zpěvák, což bylo obrovské překvapení, že to všechno zjistil. Netušila jsem, že se zajímá o ženský fotbal. Doufám, že všichni, co se ozvali, budou fandit i dál.

Je jasné, že dosáhnout na poháry bude těžší, když si vezmete, jaká konkurence nás čeká. Určitě se chceme dostat do Ligy mistrů, ta Atlétiku naposledy o bod utekla. Výzev je před námi docela dost. Španělská liga mi přijde techničtější, takže věřím, že mi bude sedět.

Mimochodem, jak jste si s vědomím odchodu do jiného angažmá užila léto?

S pár spoluhráčkami z Juventusu jsem byly na týden ve Španělsku na dovolené. To jsme si užily a určitě s nimi budu i dál v kontaktu. Pak jsem si užila rodinu v Česku a na Slovensku. Uteklo to jako voda a už jsem do toho zase šlápla. Máme nějaké tréninkové plány od klubu a k tomu si ještě domlouvám kondičního trenéra doma. Je jasné, že chci přijít dobře připravená.