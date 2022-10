Fotbalisty Villarrealu převzal trenér Setién, bývalý kouč Barcelony

Fotbalisty Villarrealu převzal po odchodu trenéra Unaie Emeryho do anglické ligy čtyřiašedesátiletý Quique Setién, bývalý kouč Barcelony. Se španělským klubem, který loni vyhrál Evropskou ligu a letos postoupil do semifinále Ligy mistrů, podepsal smlouvu do roku 2024.

Foto: Antonio Calanni, ČTK/AP Unai Emery na lavičce Villarrealu skončil, přesouvá se k Aston Ville. Španělský klub si už našel náhradu.Foto : Antonio Calanni, ČTK/AP

Článek V Barceloně strávil Setién v roce 2020 sedm měsíců. Vedení ho odvolalo po debaklu 2:8 s Bayernem Mnichov ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Emery v pondělí nahradil na lavičce Aston Villy odvolaného Stevena Gerrarda, funkce by se měl po vyřízení formalit ujmout 1. listopadu. Villarreal dostane za padesátiletého kouče, který v klubu strávil dva roky, odstupné šest milionů eur (147 milionů korun). Anglie Gerrarda u fotbalistů Aston Villy nahradí trenér Emery z Villarrealu

