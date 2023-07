Jankto se vrací do Serie A, podepsal s ligovým nováčkem

Český křídelní hráč se v Cagliari pokusí oživit kariéru poté, co ho v dubnu Sparta vyřadila z kádru po dopravním incidentu. Jankto podle médií odmítl při silniční kontrole podstoupit test na drogy, navíc měl již odebraný řidičský průkaz.

V Cagliari se znovu sejde s trenérem Claudiem Ranierim, pod nímž hrával už v Sampdorii Janov. Do Itálie se Jankto vrací po dvou letech. V roce 2014 přestoupil odchovanec pražské Slavie do Udine. Nejprve hostoval v druholigovém Ascoli, po dvou sezonách v dresu Udine putoval na hostování do Sampdorie, kam následně přestoupil.