Kanonýr Realu Benzema kvůli zranění přijde o Clásico i reprezentaci

"Myslím, že Benzemovo zranění přišlo v pravý čas," řekl realisticky na dnešní tiskové konferenci trenér Realu Carlo Ancelotti. "Je mu 34 let a tyhle problémy nastávají. Pokud by byl fit, odjel by na reprezentační sraz a vrátil by se unavený. Takhle s námi zůstane a pořádně se připraví na zbytek sezony," dodal italský kouč.