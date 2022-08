Mít Lewandowského v týmu je požehnání, prohlásil trenér Barcelony Xavi

Lewandowski otevřel skóre ve 24. minutě, kdy si zaběhl za obranu hostů a v nelehké pozici ze vzduchu usměrnil do sítě Raphinhovu přihrávku na zadní tyč. V 65. minutě zvýšil varšavský rodák na 3:0 po zakončení patou s pomocí teče stopera Valladolidu Joaquína Fernándeze.

"Chtěl bych vyzdvihnout jeho góly. Jeho dokonalé načasování na přihrávku, jeho pohyby, jak si kryje míč. Je to výjimečný hráč, úžasný. Je to přirozený lídr. Je bezvadné ho mít, je to požehnání," citoval Xaviho web deníku Marca.