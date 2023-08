Naštvaný Ancelotti. Nemůžou si jen tak vybírat, kdo tu penaltu kopne, mínil po zápase

Situaci se snažil trenér vysvětlit médiím na pozápasové tiskové konferenci. „Hráči si nemůžou jen tak vybírat, kdo tu penaltu bude kopat. Nechápu, co se stalo, měl to vzít Luka (Modrič). Normálně by to kopnul Vinícius Júnior, ale ten tam nebyl,“ zmiňoval po zápase, že hlavním exekutorem je normálně Brazilec Vinícius Júnior, nicméně ten musel v 18. minutě střídat kvůli zranění. A nahradit ho měl právě chorvatský vítěz Zlatého míče z roku 2018.