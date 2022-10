Nejlepší fotbalista planety vsítil hattrick. Rozhodčí mu však zasadil ostrý zářez

Fotbalisté Bílého baletu zažívají velice povedené období. Zajistili si postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů, ovládli slavné El Clásico proti Barceloně a jejich hvězda Karim Benzema si poprvé v kariéře došla pro triumf ve Zlatém míči. Proti Elche je tedy podle papírových předpokladů nemělo čekat nic těžkého. Tým totiž figuruje na samém dně tabulky.

Po čtvrt hodině hry ve druhém poločasu se znovu prosadil Benzema, ale co čert nechtěl, gól mu opět ukradl VAR. Zkušený útočník se však nenechal odradit a do třetice všeho dobrého to vyšlo. V 75. minutě přízemní ranou překonal brankáře Badiu. Výhru pojistil minutu před vypršením základní hrací doby Asensio.