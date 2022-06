Pikantní! Začal si s mámou spoluhráče? Zpěvačka vyhodila barcelonské eso z domu

Rozchod! Konec vztahu, který byl dlouho brán jako bezproblémový. Nic nemusí trvat věčně. Bulvár nebývale ostře zabrousil do barcelonské šatny, píše o konci partnerství klubové ikony Gerarda Piquého a věhlasné zpěvačky Shakiry. Zjevně spolu nežijí i přesto, že fáma, která se objevila a pokud by byla pravdivá, představovala by ve fotbalovém světě hodně pikantní záležitost, se podle Daily Star a dalších médií nepotvrdila.

Foto: parismatch.com Gerard Piqué a ShakiraFoto : parismatch.com

Článek Příčina toho, že Shakira vyhnala Piquého z domu, měla být pikantní. Pětačtyřicetiletá kolumbijská zpěvačka svého o deset let mladšího partnera údajně načapala v choulostivé situaci s maminkou jednoho ze spoluhráčů, sedmnáctiletého supertalentu Gaviho. Tato informace se objevila poté, co bulvární listy a weby už intenzivně rozebíraly, že Piqué se v poslední době nečekaně často objevuje sólově nebo s kamarády na veřejnosti v různých podnicích. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Gerard Piqué z Barcelony během utkání základní skupiny Ligy mistrů v Praze se Slavií.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Souvislosti se přidávaly postupně. Ne vše je jasné, pár mlčí, ale Shakira prý udělala za vztahem ráznou tečku, a to i přesto, že fáma se nakonec nepotvrdila. Tedy aspoň ne tak úplně. Piqué údajně neměl poměr s maminkou spoluhráče, ale prý s jinou ženou. Pablo Gavi and mom pic.twitter.com/kfBGGu80I6 — esra hanım (@Esrasennet) June 2, 2022 Zdrojem příběhu o kontaktu slavného hráče s matkou barcelonské hvězdičky byla zpráva na sítích. Deník El Periodico rozebírající celou záležitost upřesnil nakonec že Piqué se spustil ve skutečnosti s dvacetiletou blondýnou, což staví mimo hru tmavovlasou rodinnou příslušnici Piquého spoluhráče. „Žena, která mohla přivést Piquého a Shakiru na pokraj rozchodu, je mladá blondýnka ve věku 20 let. Studuje a pracuje jako hosteska," napsal obezřetně na upřesněnou El Periodico. Další list Marca mezitím uvedl, že Piqué už vskutku nežije pod jednou střechou se Shakirou, s níž má syny Milana a Sashu. https://www.facebook.com/shakira/videos/552047313106336/ Chodit spolu začali po setkání během mistrovství světa ve fotbale 2010 v Jižní Africe. Shakira se přestěhovala do Barcelony, udržovali romanticky vyhlížející vztah, nikdy se ovšem nevzali. V poslední době přibývaly zprávy, že pár je v krizi, Shakira a Piqué už nějakou dobu nebyli viděni, jak spolu vyzvedávají děti ze školy. Shakira často vystupuje v televizi, Piqué se více než jindy pohybuje v místech, kde má svůj byt. Vše završují zprávy o rozchodu. Španělsko Piquého vyřadí v závěru sezony zánět přitahovače stehenního svalu

