Pokud Dembélé neprodlouží smlouvu s Barcelonou, klub ho prodá

"Buď prodlouží, nebo odejde - jiná varianta neexistuje," řekl Xavi. "Chce zůstat, ale k dohodě nedošlo, takže se jako klub musíme rozhodnout. Je to škoda, protože pode mnou odehrál, co šlo," dodal bývalý záložník, který se do svého mateřského klubu vrátil v listopadu.