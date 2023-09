Snový debut za reprezentaci. Španělský talent vstřelil gól a láme další rekordy

Lamine Yamal. Pro většinu fotbalových fanoušků stále poněkud neznámé jméno, to by se ale mělo brzy měnit. Šestnáctiletý španělský talent a aktuálně hráč Barcelony vletěl do světového fotbalu jako uragán a překonává rekord za rekordem. Před pár dny se stal nejmladším fotbalistou v historii, který byl nominován do španělské reprezentace. Za ní se mu podařilo v pátek při debutu vstřelit i jednu branku proti Gruzii, čímž se ve věku 16 let a 57 dní stal nejmladším hráčem i střelcem Španělů.

Foto: Irakli Gedenidze, Reuters Šestnáctiletý Lamine Yamal slavící jeho první branku v dresu Španělska se svým spoluhráčem Nico Williamsem.

Článek Yamal se na hřiště v zápase proti Gruzii dostal ve 44. minutě, kdy vystřídal Daniho Olma. Španělé tehdy už vedli o čtyři branky. Jeho hvězdný moment přišel v druhém poločase, konkrétně v 74. minutě. Z levé strany dostal od Williamse přízemní přihrávku a technickou střelou na zadní tyč míč poslal do sítě. Dokonal tak demolici Gruzie v kvalifikaci na Mistrovství Evropy, která v domácím prostředí padla 1:7. Aktuálně hráč Barcelony svým pobytem na hřišti překonal o více než rok rekord další mladé hvězdy „Blaugranas" Gaviho, který nastoupil v barvách Španělska poprvé v roce 2021, když mu bylo 17 let a 62 dní. Španělský záložník držel i rekord nejmladšího střelce, ve věku 17 let a 10 měsíců se prosadil v Edenu proti českému národnímu týmu. Yamal tak svojí brankou posunul věk v rekordní listině o skoro dva roky. 📽️ - Lamine Yamal's goal against Georgia. 🇪🇸🌟pic.twitter.com/XZPowWOzRK — Barça Buzz (@Barca_Buzz) September 8, 2023 „Jsem nadšený, že jsem dostal šanci si odbýt svůj debut a mohl jsem tak skórovat. Prožívám teď jeden velký sen. Musím poděkovat spoluhráčům a trenérovi za důvěru, kterou do mě vložili, stejně jako všem ostatním, kteří mi na této cestě pomáhali," rozplýval se po zápase Yamal pro televizi Teledeportes. Ódy na španělského talenta pěl po závěrečném hvizdu trenér Španělů Luis de la Fuente. „Už v televizi vypadal velice dobře, ale když s ním teď pracuji, tak je to ještě lepší," usmíval se pro televizi. „Je pro nás teď důležitým hráčem. Je sice velmi mladý, ale i tak už zvládá hrát na vysoké úrovni," dodal kouč.