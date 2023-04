Tohle nesvedl ani Messi! Snil jsem, že dám Realu gól, ale hned čtyři? Šílené, zářil útočník Girony

„Mým snem bylo dát proti Madridu gól. Ale čtyři? To jsem si nedokázal ani představit, tohle je šílené. Upřímně, ještě mi nedošlo, co se mi povedlo," citoval 24letého Castellanose španělský sportovní deník Marca.

Narodil se v argentinské Mendoze, nikdy však nehrál v dospělosti za argentinský klub. Působil v Montevideo City Torque v Uruguayi a v University of Chile, byl také součástí týmu Argentiny do 23 let. Do Girony přišel na hostování z týmu americké MLS New York City, kam přestoupil v roce 2018.