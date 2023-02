Trauma bývalého šéfa Barcelony: Kondomy a vazelína při nástupu do vězení, pak pláč

Španělský byznysmen, během jehož prezidentství přišli do katalánského velkoklub takoví borci jako Neymar, Fábregas či Mascherano, byl kvůli obvinění z finančních podvodů poslán bez možnosti kauce do vězení, kde strávil dlouhých 645 dnů, než byl po třinácti zamítnutých žádostech v dubnu 2019 propuštěn na svobodu a následně i soudně zproštěn viny.

„Vězni mi několikrát vyhrožovali. Chtěli mě zmlátit. Jednou za to, že jsem byl prezident Barcelony a jednou za to, že jsem Katalánec. Byly to šílené časy. Jeden vězeň pobodal jiného, protože mu prý dlužil coca colu," rozpovídal se v rozhovoru.

Přišel také dotaz na to, zda pochopil, proč při nástupu do vězení nafasoval kondomy a vazelínu. „Ano, to jsem brzo zjistil. Ve vězení je homosexuální styk častý. A to i mezi lidmi, kteří nejsou homosexuálové," uvedl Rosell.